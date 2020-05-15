Гендиректор Airbnb предрек расцвет путешествий ради отдыха и развлечений после пандемии

После пандемии деловые командировки уступят место путешествиям ради развлечения и отдыха. Такой прогноз сделал генеральный директор Airbnb Брайан Чески, сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

«Раньше люди много путешествовали по работе, а развлечения искали в соцсетях и интернете. Теперь все будет наоборот. Мы будем больше работать в интернете, а развлекаться в реальном мире», — заверил бизнесмен.

По его мнению, путешествия быстро войдут в привычный образ жизни. При этом люди станут уделять больше внимания долгосрочному отдыху вдали от крупных городов.

«Многие понимают, что им не хочется привязываться к одному городу. Поэтому вы увидите, что все больше людей начнут месяцами жить в разных местах по всему миру», — заключил Чески.

Ранее профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова заявила, что отмена режима самоизоляции поможет стимулировать внутренний туризм в России.