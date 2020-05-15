Кабмин выделил 900 млн на выплаты россиянам, застрявшим за рубежом

Правительство России выделило 900 млн рублей на оказание помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом из-за ситуации с пандемией коронавируса, распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер министра Андрей Белоусов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства будут выделены из Министерству иностранных дел России из резервного фонда правительства.

Согласно документы, помощь россиянам будет оказываться до момента из возвращения на родину.

МИД, в свою очередь, должен доложить в кабмин о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.

Ранее премьер подписал указ о выделении 500 млн рублей на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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