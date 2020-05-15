Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
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Следственный комитет предъявил экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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До этого стало известно, что Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в организации заказных убийств в 1994 году. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.
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