Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.

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До этого стало известно, что Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в организации заказных убийств в 1994 году. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

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