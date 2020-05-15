Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кемеровской области

В результате пожара в частном жилом доме в Кемеровской области погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 15 мая, в городе Осинники.

На месте пожара были обнаружены тела четырех человек: 38- и 35-летней женщин, двоих девочек 5 лет.

Отмечается, что еще трое спаслись.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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