Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кемеровской области
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В результате пожара в частном жилом доме в Кемеровской области погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
Инцидент произошел рано утром в пятницу, 15 мая, в городе Осинники.
На месте пожара были обнаружены тела четырех человек: 38- и 35-летней женщин, двоих девочек 5 лет.
Отмечается, что еще трое спаслись.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
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