В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом

В Бурятии зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом у одного и того же человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главврача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

По ее словам, 21 апреля была выписана пациентка с двумя отрицательными результатами. Спустя 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. У женщины взяли мазок и обнаружили наличие коронавируса в крови, после чего ее повторно госпитализировали.

«Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы - то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», — добавила Сымбелова.

По последним данным, в Бурятии выявлено 865 случаев заражения коронавирусом.

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