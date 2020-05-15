В Турции объяснили отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью

Официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой заявил, что самолет с медицинским грузом, который направлялся из Китая на Кипр, не получил разрешение на использование воздушного пространства Турции из-за того, что соответствующий запрос не был направлен заранее. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что согласно политике Анкары, самолетам, перевозящим грузы на Кипр или из этой страны, не разрешаются пролет над Турцией и промежуточные посадки в этом государстве.

«В отдельных случаях может быть сделано исключение, если речь идет об эвакуации больных, перевозке медицинских грузов, а также необходимости экстренной посадки», — сказал Аксой.

По его словам, вылетевший из Китая самолет не отправил заявку на получение разрешения на пролет над Турцией до взлета, а запросил его уже после того, как оказался в воздушном пространстве Турции.

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