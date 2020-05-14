В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-2019
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В Германии позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщается на сайте фармацевтической компании CureVac.
Исследования показали, что ведущий кандидат на роль вакцины может вызвать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2 при дозе всего лишь в 2 микрограмма.
CureVac планирует летом приступить уже к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса.
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