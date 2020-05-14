Исландия откроет границы с 15 июня

Исландия с 15 июня откроет границы для туристов, пишет журнал The Reykjavik Grapevine со ссылкой на премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир.

Отмечается, что также отменят двухнедельный карантин по прибытии, но туристов обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус.

В Исландии коронавирусом заразились 1802, скончались 10 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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