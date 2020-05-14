СМИ: Замглавы «Ленэнерго» задержан после обысков
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В Санкт-Петербурге замглавы по капитальному строительству «Ленэнерго» Алексей Горячев был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
До задержания было проведено около 20 обысков в Москве и Петербурге.
Обыски также прошли в кабинете Горяева в офисе «Ленэнерго».
При этом, по данным СМИ, Горячев задержан на двое суток. Его подозревают в мошенничестве при строительстве инфраструктуры стадиона «Газпром Арена» на 80 млн рублей.