Коми частично снимет ограничения по коронавирусу

Жителям Республики Коми разрешат гулять и заниматься спортом на улице, сообщил врио главы региона Владимир Уйба »Вконтакте».

«Мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно: прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по двое, обязательно в средствах защиты — это маски и перчатки», — сказал Уйба.

Он также отметил, что при благоприятной ситуации 21 мая запустится работа сферы услуг.

В Республике Коми коронавирусом заразились 867, скончались 16 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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