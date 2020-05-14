В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

В обычных американских магазинах мясо стало пропадать с прилавков, а в премиальных торговых точках имеются обильные запасы этих продуктов.

Такая ситуация связана с тем, что производство дорогих сортов мяса практически не было затронуто пандемией. В то время как крупные заводы серьезно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом.

Как отмечает издание, пандемия в очередной раз показала социально-экономическое неравенство в США.

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