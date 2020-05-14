Белоруссия перенесла вступительные экзамены в вузы на две недели, пишет ТАСС.

Ранее тестирование планировалось начать 13 июня, теперь оно стартует 25 июня.

Также отмечается, что могут быть перенесены даты школьных экзаменов.

В Белоруссии коронавирусом заразились 27 тысяч, скончался 151 человек. Несмотря на рекомендации ВОЗ, 20 апреля возобновились занятия в школах, а 9 мая прошел Парад Победы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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