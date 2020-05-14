Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19

Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования. Об этом сообщается на портале препринтов medRxiv.

Так, в результате исследования ученые пришли к мнению, что коронавирус может приводить не только к потере обоняния, но и к изменениям чувствительности в ротовой полости и потере вкусовых ощущений.

Данные выводы, по оценкам ученых, являются еще одним подтверждением отличий коронавирусной инфекции от заболеваний гриппа и ОРВИ.

Исследование было проведено учеными из 50 стран, включая Россию, которые создали Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR). Консорциум занимается проведением исследований о влиянии коронавируса на все хемосенсорные системы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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