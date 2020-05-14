В Шри-Ланке осудят российского зоолога за сбор мертвых жуков

В Шри-Ланке 28 июня состоится суд в отношении российского зоолога Александра Игнатенко за сбор мертвых насекомых, сбор флоры и фауны запрещен в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в стране.

По данным дипмиссии, россиянина освободили из тюрьмы после подписки о невыезде.

Решение о его виновности или невиновности примет суд на основании собранных следователями данных.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатенко грозит 40 лет тюремного заключения.