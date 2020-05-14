СК возбудил дело после появления портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, фотографии нацистских лидеров были выставлены на указанном сайте 10 мая, нарушители сделали это «с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

Так, неизвестные лица разместили в сети потрет Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии якобы изображен полковник Алексеев В.М.

Также 3 мая в «Банке памяти» была размещена фотография Гитлера, под которой отмечалось, что она принадлежит участнику Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

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