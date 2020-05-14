Врач рассказала, что заразиться COVID-19 можно даже в перчатках

Будучи на улице не стоит трогать лицо руками, так как даже на поверхности перчаток могут остаться различные инфекции, в том числе коронавирус. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных болезней РУДН Галину Кожевникову.

По ее словам, перчатки нельзя носить длительное время.

Резиновые перчатки необходимо использовать один раз и выбросить. Тканевые надо обязательно выстирать с мылом, а после погладить, их нельзя носить постоянно.

Также необходимо минимизировать контакты с другими людьми.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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