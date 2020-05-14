Гайская мэрия ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у главы города
Сотрудники мэрии оренбургского Гая ушли на самоизоляцию после обнаружения коронавирусной инфекции у главы городского округа Олега Папунина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областной оперштаб по COVID-19.
Отмечается, что в общей сложности с чиновником контактировал 31 человек, в том числе 24 сотрудника городской администрации. Все эти лица будут протестированы на коронавирус, сейчас они на самоизоляции.
Папунин же находится в коронавирусном центре, у него диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию.
Отмечается, что среди людей, которые с ним вступали в контакт также значится главный врач Гайской городской больницы Алексей Федосов, он здоров, но руководит больницей дистанционно.
По последним данным минздрава Оренбургской области, в регионе выявлено 1 290 случаев коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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