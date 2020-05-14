В России выявили 9974 случая заражения коронавирусом
В России положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки получили 9974 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии возросло до 252 245. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530.
За сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве от коронавируса выздоровел еще 1 821 пациент