Жертвами COVID-19 в мире стали свыше 297 тысяч человек

Жертвами коронавирусной инфекции в мире по состоянию на утро 14 мая стали 297 220 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, в общей сложности в мире выявлен 4 347 921 случай заболевания коронавирусом нового типа. За сутки зафиксировано 85 870.

При этом вылечились от COVID-19 в мире 1,5 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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