Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах

Правительство Японии заявило о планах по досрочной отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах страны, сообщает телеканал NHK.

Действие режима продолжится в восьми префектурах, в том числе в Токио и Осаке, говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Ранее он был продлен до 31 мая.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 16 049 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 678 — с летальным исходом. Вылечились 8 920 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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