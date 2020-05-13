Песков не исключил заражения коронавирусом из-за снятого «беджика»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности своего заражения коронавирусом из-за того, что после внимания журналистов снял «противовирусный беджик». Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я носил беджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты стали писать, в том числе о его вреде, я же его снял», — сказал Песков.

По его словам, он делал все возможное, чтобы не заразиться коронавирусом, в том числе существенно ограничил контакты.

Также пресс-секретарь президента назвал коронавирус «очень кровожадным» и добавил, что подобные живые организмы с каждым годом все больше «отвоевывают себе место для жизни на Земле».

Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом 12 мая. Он был госпитализирован в одну из инфекционных больниц вместе с женой. Позже он сообщил, что у него развилась двусторонняя пневмония.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дмитрий Песков заразился COVID-19

— Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония