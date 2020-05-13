В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА «Новости».

«Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами», — приводятся слова пресс-службы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Предполагается, что прихожане должны будут пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать дистанцию.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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