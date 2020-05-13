Прокуратура обнаружила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать два видео об искусственном происхождении коронавируса, в которых рассказывается, что инфекция создана для «чипирования» населения земли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — заявили в пресс-службе.

В одном из роликов, по словам прокуратуры, содержится информация, что вирус создан для искусственного контроля над населением планеты. В нем авторы призывают людей отказываться от вакцинации.

В другом материале утверждается, что коронавирус разработан для «тотального контроля людей», а обращаться за медицинской помощью в случае заражения не следует.

Видео распространились в социальных сетях, в том числе во «ВКонтакте».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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