Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает «Чита.ру».

Обломки крыши с магазина, по словам очевидцев, упали на стоящие неподалеку автомобили.

Ветром также были повалены столбы и деревья. На одном из размещенных в сети видео металлический гараж, сорванный ветром, чуть не упал на человека.

По данным МЧС, 13 и 14 мая на территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах