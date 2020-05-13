В Испании число жертв COVID-19 превысило 27 тысяч

В Испании жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 184 человек, в общей сложности — 27 104. Об этом сообщает минздрав королевства.

За последние 24 часа выявлено 439 новых случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии заболели 228 691 человек.

Вылечились от COVID-19 за сутки 1843 человек, в общей сложности — 140 823.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Испании 3 тысячи родственников жертв COVID-19 подали иск против правительства