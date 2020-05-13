Германия смягчит ограничения на европейских границах страны с 16 мая

Власти Германии ослабляют установленный в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 контроль на европейских границах. Об этом сообщает General Anzeiger.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер отметил, что контроль на немецких границах с Францией, Швейцарией и Австрией будет ослаблен с 16 мая.

Он уточнил, что в рамках смягчения будут полностью открыты полосы переезда на границах, а контроль будет проводиться выборочно.

Кроме того, Германия отменяет контроль на границах с Люксембургом и Данией.

Зеехофер добавил, что контроль при этом будет сохранен в той или иной степени до 15 июня.

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