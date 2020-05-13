Рост новых выявленных случаев заражения COVID в России понизился до 4,3%

В России положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки получили 10 028 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии возросло до 242 271 граждан.

Так рост числа новых случаев заболевания по России снизился до 4,3% вместо 4,9% днем ранее. Кроме того, в Москве прирост выявленных случаев за сутки понизился до 3,9%. Так положительный анализ на COVID-19 в столице получили 4 703 пациента. Общее число составило — 126 004 человека.

При этом в 37 российских регионах число выявленных за время пандемии случаев заражения инфекцией превысил отметку в тысячу пациентов. Так в Приморском крае этот показатель вырос на 53 положительных теста до 1008 пациентов, а в Хабаровском крае — на 46, до 1023 пациентов.

В бессимптомной форме переживают заболевание 44,5% новых выявленных пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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