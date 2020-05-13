В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 259 тысяч человек

Около 259 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего с начала пандемии проведено более 5,9 млн тестов на коронавирус. Из них 177 тыс. исследований были сделаны за последние сутки.

По последним данным, в России выявлено 232 243 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России больше 70% пациентов с коронавирусом лечатся на дому

— Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России