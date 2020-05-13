В ГД допустили появление «стрессовых расстройств» у людей после самоизоляции

Люди после пандемии коронавируса могут столкнуться с психическими расстройствами, в том числе с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья, врача-психиатра Бориса Менделевича.

По его словам, в настоящее время врачи и ученые со всего мира проводят различные опросы и психологические тесты с целью понять, как ситуация с COVID-19 повлияла на психическое здоровье людей.

Специалисты выявили у людей тревожность и депрессии.

При этом, отметил Менделевич, некоторые исследования изучают то, насколько сейчас люди подвержены суицидальным настроениям.

Депутат уверен, что уже сейчас необходима качественная работа психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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