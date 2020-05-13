Ученые из США дали новый прогноз по смертности от COVID-19 в стране

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) скорректировали прогноз по смертности от коронавируса в Соединенных Штатах, передает CNN.

По новым подсчетам, жертвами коронавируса в стране могут стать 147 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем в предыдущем прогнозе.

Увеличение уровня смертности будет связано с тем, что ряд американских штатов начал ослаблять меры по распространению вируса, считают ученые.

По последним данным, в США выявлено более 1,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались 83,3 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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