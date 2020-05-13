Число жертв коронавируса в мире приближается к 300 тысячам

Число летальных случаев после заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 290 тысяч человек. Таким образом, число жертв инфекции приближается к 300 тысячам, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 4,2 млн. При этом выздоровели более 1,4 млн пациентов, а скончались в мире 291 334 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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