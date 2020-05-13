В Москве задержано и отменено 25 авиарейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.15 мск, во Внуково отменено пять рейсов.

В свою очередь, в Домодедово отменено 20 рейсов.

Данные о задержках в Жуковском и Шереметьево не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

В мире инфицированы вирусом более 4,3 млн человек, выздоровели более свыше 1,5 млн пациентов, умерли — 291 837.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минтранс назвал число вернувшихся на родину из-за рубежа за месяц россиян

— Международный пассажиропоток может сократиться на две трети к осени 2020

— Перелеты Москва — Пекин будут доступны только со справкой об отсутствии COVID-19