Еще 53 человек умерли от коронавируса за сутки в Москве

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 53 человека. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Так, число умерших от коронавируса в столице увеличилось до1232 человек.

По последним данным, в России выявлено 232 243 случая COVID-19, 2116 пациентов умерли, выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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