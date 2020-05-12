В Роспотребнадзоре допустили ужесточение ограничений по коронавирусу в регионах

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Меры по коронавирусу должны соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе, поэтому могут быть ужесточены при ее ухудшении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«В методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно», — сказала Попова.

Она уточнила, что рост числа заболевших возможен в регионах, где люди не соблюдали карантин на майских праздниках.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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