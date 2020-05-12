В Вологодской области два очага COVID-19 выявили в медучреждениях

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в регионе выявили два новых очага распространения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В регионе идет скачок заболевших COVID-19, на сегодня прирост составил 17 новых случаев, или 5%. К сожалению, два новых очага находятся в медицинских учреждениях», — сказал он.

При этом губернатор не уточнил, о каких именно медучреждениях идет речь.

Кувшинников добавил, что область готовится к первому этапу послабления действующих ограничений. Откроются непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Отмечается, что для первого этапа нужно, чтобы коэффициент прироста заболевших был единица, в регионе пока что это не так.

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