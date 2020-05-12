Диетолог рассказала о пользе зелени и чайного гриба в борьбе с коронавирусом
Чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, во время болезни важно поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта.
«Как только происходит ослабление организма — например, в него попадает коронавирус, — иммунная система переключается на борьбу с ним. После этого поднимается вся наша патогенная флора, которая сажает иммунитет. Для восстановления баланса необходимы кисломолочные или сильно ферментированные продукты. В частности — чайный гриб», — пояснила Соломатина.
Она добавила, что включение в рацион зелени и печени трески также позволит ослабить удар болезни. Кроме того, печень трески укрепляет клеточную мембрану, защищающую организм от проникновения вирусов.
«Данный продукт — большой источник витамина D. Более того, это хороший антидепрессант — очень актуально в данное время», — заключила медик.
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