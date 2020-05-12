Дочь Пескова рассказала о своем состоянии после госпитализации отца

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отец был госпитализирован с коронавирусом.

В беседе с «Газетой.Ru» девушка пояснила, что встречалась с отцом 10 дней назад.

«Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду», — сказала она.

Девушка добавила, что чувствует себя хорошо и волнуется за здоровье отца.

«Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации», — заключила она.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом. Он также уточнил, что находится в клинике под наблюдением врачей.

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