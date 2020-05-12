В России скончались пять журналистов с коронавирусом
От последствий, вызванных коронавирусом нового типа, в России умерли пять журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева.
Он уведомил, что также у 200 сотрудников СМИ в России был обнаружен COVID-19.
«Во всем мире около 60 журналистов погибли, у нас - пятеро», — сказал Соловьев.
Он отметил, что «журналисты, как и врачи» находятся «на первой линии фронта борьбы с вирусом».
По словам руководителя СЖР, во всех отраслях СМИ сейчас наблюдается «тяжелейший кризис».
По последним данным, в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – со смертельны исходом. Число выздоровевших достигло 43 512.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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