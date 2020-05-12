В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на сотрудников полиции, сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент попал на камеру одного из полицейских, установленную на его одежде. На видео наряд патрульно-постовой службы подошел к компании, которая сидела на лавочке во дворе и распивала спиртные напитки.
Полицейские попросили граждан объяснить, почему они нарушили режим самоизоляции и употребляют алкоголь в общественном месте, а также потребовали предъявить документы.
«Вы че сюда пришли? Вам че надо?», — ответил полицейским мужчина из компании.
Затем он начал размахивать руками и выражаться матом. После 10-минутной перепалки полицейские сообщили мужчине, что он задержан. В ответ он начал вести себя еще более агрессивно. Сотрудник патрульно-постовой службы брызнул ему в лицо газовым балончиком. Еще одного мужчину, который вступился за задержанного, скрутили и надели ему наручники.
Нарушителей увезли в дежурную часть, где в их отношении составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП России.
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