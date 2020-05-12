В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских

<img src="//img.gazeta.ru/files3/655/13008655/RIAN_6045163.HR-pic905-895x505-98075.jpg">

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на сотрудников полиции, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент попал на камеру одного из полицейских, установленную на его одежде. На видео наряд патрульно-постовой службы подошел к компании, которая сидела на лавочке во дворе и распивала спиртные напитки.

Полицейские попросили граждан объяснить, почему они нарушили режим самоизоляции и употребляют алкоголь в общественном месте, а также потребовали предъявить документы.

«Вы че сюда пришли? Вам че надо?», — ответил полицейским мужчина из компании.

Затем он начал размахивать руками и выражаться матом. После 10-минутной перепалки полицейские сообщили мужчине, что он задержан. В ответ он начал вести себя еще более агрессивно. Сотрудник патрульно-постовой службы брызнул ему в лицо газовым балончиком. Еще одного мужчину, который вступился за задержанного, скрутили и надели ему наручники.

Нарушителей увезли в дежурную часть, где в их отношении составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция задержала организаторов массовой вечеринки на парковке в Подмосковье

— В МВД России сообщили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции