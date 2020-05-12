В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

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В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

Проект внесли глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В тексте законопроекта отмечается, что за нанесенное оскорбление государственный или муниципальный служащий может получить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до одного года.

За повторное нарушение грозит штраф в размере 100 - 150 тыс. руб. либо лишение права занимать должности госслужбы на срок до двух лет.

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