Американские конгрессмены внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

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Члены комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о «нарушения прав человека в России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами резолюции стали председатель комитета демократ Элиот Энгела, а также член комитета республиканец Майкл Маккола.

По их словам, резолюция призывает Россию «немедленно освободить политических заключенных», а также обращается к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой ввести санкции в отношении «ответственных за нарушение прав человека» российских официальных лиц.

Кроме того, в документе содержится информация с обвинениями о якобы преследовании журналистов, а также гражданского общества, оппозиции и сторонников религиозной свободы.

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