Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками во время пандемии
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Вице-мэра Новороссийская Екатерину Демченко уволили после того, как в сети появилось видео, как она жарит шашлыки на природе во время режима самоизоляции. Об этом сообщил глава города Игорь Дьяченко в Instagram.
«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал Дьяченко.
Он напомнил, что муниципальные служащие олицетворяют власть города, поэтому чиновники не должны допускать поведение, которое будет подрывать авторитет власти.
«Без права на ошибку», — заключил глава города.