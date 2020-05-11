Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками во время пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/248/12861248/RIAN_5966953.HR-pic905-895x505-35770.jpg">

Вице-мэра Новороссийская Екатерину Демченко уволили после того, как в сети появилось видео, как она жарит шашлыки на природе во время режима самоизоляции. Об этом сообщил глава города Игорь Дьяченко в Instagram.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал Дьяченко.

Он напомнил, что муниципальные служащие олицетворяют власть города, поэтому чиновники не должны допускать поведение, которое будет подрывать авторитет власти.

«Без права на ошибку», — заключил глава города.