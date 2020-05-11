Стало известно, представители каких профессий чаще умирают из-за COVID-19 в Британии
В Великобритании жертвами коронавирусной инфекции чаще всего становятся охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.
Отмечается, что анализировалась информация о 2 494 погибших от коронавируса людей в возрасте 20-64 лет в Англии и Уэльсе.
Из них почти две трети были мужчинами (1 612 человек).
Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались мужчины — охранники (45,7 смерти на 100 тыс. человек), водители такси и шоферы легковых машин (показатель 36,4), повара (35,9), водители автобусов (26,4), ухаживающий за людьми персонал (23,4).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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