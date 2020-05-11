Стало известно, представители каких профессий чаще умирают из-за COVID-19 в Британии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/13075507/AP_20126661610687-pic905-895x505-25756.jpg">

В Великобритании жертвами коронавирусной инфекции чаще всего становятся охранники, водители, повара и медперсонал мужского пола. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

Отмечается, что анализировалась информация о 2 494 погибших от коронавируса людей в возрасте 20-64 лет в Англии и Уэльсе.

Из них почти две трети были мужчинами (1 612 человек).

Самыми уязвимыми перед COVID-19 оказались мужчины — охранники (45,7 смерти на 100 тыс. человек), водители такси и шоферы легковых машин (показатель 36,4), повара (35,9), водители автобусов (26,4), ухаживающий за людьми персонал (23,4).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пабы и парикмахерские в Великобритании откроются не раньше июля

— Джонсон: ситуация улучшилась достаточно, чтобы ослабить карантин

— В Британии сменили лозунг карантинной кампании