В Испании за сутки из-за COVID-19 скончались 123 человека

В Испании за минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 123 человека, общее число жертв инфекции достигло 26 744. Об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что это самый низкий показатель на последние восемь недель. Наибольшее число погибших было установлено 1 апреля — 950 человек.

За последние сутки коронавирус выявлен в стране у 373 человек, в общей сложности с начала пандемии заразились 227 436.

Вылечились от инфекции 137 139 пациентов, за последние 24 часа — 973.

В настоящее время Испания находится на втором месте по количеству случаев COVID-19. На первом месте — США, где заболели 1 329 799 человек, погибли — 79 528. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

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