Ученые из Сингапура аннулировали свои прогнозы о сроках окончания пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна уведомили, что их прогнозы об окончании пандемии COVID-19 в разных странах теперь не действительны. Это связано с быстроменяющейся обстановкой в мире.

Об этом сообщает сайт системы университета по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что с сайта учебного заведения были удалены все графики. Ученые предложили изучить модели других исследовательских центров.

Как стало известно, специалисты занимались оценкой данных по 131 стране. Для прогнозирования они применяли, в частности, SIR-модель (математическая модель распространения инфекции. — прим. ред. Сингапурские ученые еще до 6 мая предполагали, что, например, вспышка COVID-19 в России должна закончиться 17 августа. Однако потом они перенесли срок на 24 августа, а 7 мая передвинули его уже на 8 сентября.