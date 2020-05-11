Власти сообщили, что следствие ищет владельцев загоревшегося в Красногорске пансионата
Следствие устанавливает, кто является владельцем «пансионата для престарелых» в частном доме в подмосковном Красногорске, где случился пожар. Об этом в своем Instagram написала глава города Эльмира Хаймурзина.
По ее словам, это учреждение расположено в коттеджном поселке «Красногорская Усадьба» по адресу: улица Тенистая, дом 4.
«Кто и на каких основаниях организовал <...> «пансионат для престарелых» - сейчас разбираются следственные органы», — написала Хаймурзина.
Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли десять человек.
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