Власти сообщили, что следствие ищет владельцев загоревшегося в Красногорске пансионата

Следствие устанавливает, кто является владельцем «пансионата для престарелых» в частном доме в подмосковном Красногорске, где случился пожар. Об этом в своем Instagram написала глава города Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, это учреждение расположено в коттеджном поселке «Красногорская Усадьба» по адресу: улица Тенистая, дом 4.

«Кто и на каких основаниях организовал <...> «пансионат для престарелых» - сейчас разбираются следственные органы», — написала Хаймурзина.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли десять человек.

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