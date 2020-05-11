Власти Красногорска: загоревшийся в городе дом официально на значился хосписом
Здание в подмосковном Красногорске, где в ночь на понедельник, 11 мая, случился пожар, является частным домом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы городского округа.
По данным местных властей, в здании не зарегистрирован «никакой хоспис».
«По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что власти будут разбираться в ситуации.
Ранее стало известно, что пожар, возникший в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске, был полностью потушен. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли десять человек.
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