Власти Красногорска: загоревшийся в городе дом официально на значился хосписом

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Здание в подмосковном Красногорске, где в ночь на понедельник, 11 мая, случился пожар, является частным домом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы городского округа.

По данным местных властей, в здании не зарегистрирован «никакой хоспис».

«По документам здесь обычный жилой дом», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что власти будут разбираться в ситуации.

Ранее стало известно, что пожар, возникший в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске, был полностью потушен. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли десять человек.

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