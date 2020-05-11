Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к вечеру вторника, 12 мая в европейской части России начнет стремительно холодать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, температура в этот день понизится больше чем на 10°C. Специалист уточнил, что в течение десяти часов случится «обвал холода».

«До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура опустится ниже нормы на 4°C...5°C.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни ожидается усиление ветра и грозы. Ночью температура установится на отметке в 6°C...8°C, а днем — на показателе в 10°C...13°C, сообщил синоптик.