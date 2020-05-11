После пожара в красногорском хосписе госпитализировали девять человек

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Девять человек доставили в больницу после пожара, который случился в хосписе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Красногорск.

Согласно информации местных властей, всего на момент возгорания в здании находились 29 человек. По их данным, девять из них погибли, а еще девять были госпитализированы. При этом шестеро пострадавших поступили в реанимацию, а трое — в отделение терапии.

«Также спасатели вывели из помещения 11 человек, они временно расположены на соседнем участке», — рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Ранее стало известно, что пожар, возникший в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске, был полностью потушен. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли десять человек.

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