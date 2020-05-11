Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске потушен

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Пожар, возникший в хосписе в подмосковном Красногорске, был полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Там рассказали, что возгорание было ликвидировано в 1.09 (мск).

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». В результате пожара погибли десять человек.

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