Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске потушен
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Пожар, возникший в хосписе в подмосковном Красногорске, был полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Там рассказали, что возгорание было ликвидировано в 1.09 (мск).
Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». В результате пожара погибли десять человек.
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